Tiina Kaukvere: ka venemaalast peaks vaatama kui inimest

Ma usun, et me tunneme südames alati selle ära, mis on inimlikult õige. Nagu tundsid Vene kodanikud minu palve peale vajalikuna jagada oma kogemust. See lugu pidi olema nende nimede ja nägudega. Tegime fotod kahest noorest, kellel on elu ees. Kes on kurvad, aga mitte pettunud. Enne trükkimist palusid nad pisarad silmis, et me seda ikkagi ei avaldaks. Nad tundsid, et neil ei ole õigust rääkida oma sekeldusest Ukraina sõja taustal. Ei ole õigust kurta, kommenteerida, veel vähem kritiseerida. Nad isegi leidsid, et pole õigust ebaõiglust tunda, olles Vene kodanikud. Mina jällegi tundsin kõrvaltvaatajana, et see õigus on neil ikkagi olemas ja aitab meil müüte murda.