Tauno Vahter: millised on minu elu kõige hirmsamad peldikud?

Kuna tualettruumid on leebelt öeldes isikliku loomuga paigad, siis jäävad nad meelde. Võin ausalt öelda, et mäletan mõningaid tualette paremini kui terveid linnu. Kui umbes viis aastat tagasi ilmus Heiki Pärdi raamat „Eesti argielu“, puhkes kohati üsna tuline vaidlus, milline üldse on eestlaste hügieeni ajalugu, millised on olnud tingimused, kas asjal käidi kullakambris või sitalepikus ja kas õppisime paremaid kombeid sakslastelt, või jumal hoidku, äkki isegi midagi venelastelt.