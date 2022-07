Hiljem, juba tööajal jagasin kohvid oma peas kaheks. Üks on see hommikukohv, mida igaüks valmistab hoolikalt, omaenda ainulaadsel meetodil ning mis aitab ärgata ja päeva käima saada. Teine on see kohv, mida sa jood toimetuses (kontoris) olles. See viimane on lihtsalt kütus. Lahjendan seda tökatit kuuma veega, et jaksaks päeva peale mitu tankimist teha.