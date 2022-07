Mis on kohvimasinate uutes võimalustes nii erilist?

Enamik kohvisõpru teab hästi, et kohvimasinad on võimelised kohvi valmistama väga erinevatel või isegi keerukatel viisidel. Kui kohvimasinad on automaatsed – valmistate joogi värskelt jahvatatud kohviubadest, kui piimasüsteemiga – saate valmistada nii kreemjat cappuccino’t kui ka maitsvat latte macchiato’t. Kuid kas te kujutate ette, et samal ajal kui väljas sajab pussnuge, naudite kodus tassi kuuma šokolaadi? Soovi korral saate end kodus isegi külma kohviga kosutada! Kõlab hästi, eks? Kõige huvitavam on see, et kohvimasinate võimalused kasvavad ja see kõik on saadaval ühest masinast.

Muidugi on sellised funktsioonid endiselt haruldus ja luksus, mistõttu pead iga funktsiooni eest paarsada eurot juurde maksma. Kui aga oled külma kohvi armastaja ja su lapsed jumaldavad kuuma šokolaadi, avavad selliste funktsioonidega kohvimasinad uusi võimalusi koduste armastatud maitsete nautimiseks, pakkudes sulle erakordset ja erilist tunnet. Enamikul nende funktsioonidega kohvimasinatel on lisamahutavus spetsiaalselt kuuma šokolaadi või külma kohvi valmistamiseks. Tuleb vaid soovitud jook välja valida, lemmiktass alla panna, vastav kohviprogramm käivitada ja tulemust nautida.

Uus ja veelgi mugavam piimasüsteem

Philips on tutvustanud uuendust, mis juba piimakohvide fänne paelub. Tegemist on piimavahu valmistamise võimekusega Latte Go piimasüsteemiga, kuid selle disain erineb tavapärastest anumatest. Uus koosneb vaid kahest osast – siit ei leia mingeid lisatorusid ega peidetud pisiosi, mille pesemine võtab tavaliselt palju aega. Pealegi, mõnikord ei naudi sa hommikul piimakohvi lihtsalt sellepärast, et sul ei ole aega piimasüsteemi pesta. Ka tootjad teavad seda – nii Latte Go loodigi. Philips rõhutab, et moodsam ja hoolikalt disainitud paak saab puhtaks vaid 15 sekundiga. Isegi ilma kuhugi kiirustamata on see suur eelis, eks?

Kohviubade mitmekesisus