„Tööd, andke mulle tööd!“ hüüab meie suvitaja. See, mis teeb suvest suve, on ikka remont, ehitus ning maatöö.

Vaatan, kuidas päike hammustab iga tunniga suurema tüki suvekodu terrassist ja mõtlen, et kas saan päevatöö enne valmis, kui ta kiired arvutiekraanini jõuavad. Kuulan, kuidas seina sisse supsavad sumisevad mesilased, napsan mõne vaarika ja nuhutan floksi ning mõtlen, et mis suunast on kodurannas tuul, et ujuma minna. Idüll, mis?