Argo Ideon: ostke ikka mõne kunstniku päris pilt enda seinale, mitte ehituspoe klantsplakat

Trend on küll selgelt päris teoste juurest koopiate ja põgusa silmailu poole. Ka paljud tuntud kunstnikud müüvad ise oma töödest reprosid. Paremal juhul on need kvaliteetselt trükitud korralikule kestvale lõuendile, varustatud autori signatuuriga ja võib-olla isegi mõne personaliseeriva pintslitõmbega. Niisugused koopiad võivad maksta juba 500–1000 euro tuuris ning seejuures käib halastamatu turundus: pilte või postereid müüakse näiteks üksnes kord või paar aastas, et tekitada kunstlikku defitsiiti. Ja diivani kohal seinal, korralikult raamituna ilmselt suure osa inimeste jaoks vahet polegi.