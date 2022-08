Hannes Rumm: T-34, seks ja Narva linn

Erfurt – Narva – T-34

Putini sõda toetatakse ka Maardu ja Lasnamäe korterites, Pirita ja Viimsi villades, aga kuna meedias on enim juttu piirilinlastest, omandas just Narva tank russkii mir'i sümboli tähenduse. Kui seda tanki poleks seal olnud, saanuks kahe vastandliku suhtumise sümboliks mõni muu objekt kusagil mujal, aga olemata poleks see vastasseis jäänud niikuinii.

See on Putinile üldse iseloomulik, et „vene maailma“ laiendades on ta saavutanud vastupidise tulemuse: vene keele ja kultuuri atraktiivsust on Putini sõda hävitanud mitte ainult Ukrainas, vaid kogu maailmas.