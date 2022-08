Neljandat põlve Narva kodanik Silvia Ilmenskaja kaks onu sõdisid Teises maailmasõjas vastaspooltel. Kui tuli uudis, et saabus rahu, ütles tema vanaema ainult niipalju, et „jumal tänatud, et sõda läbi sai, lähme nüüd kartuleid panema“.