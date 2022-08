Kui sageli peaksid oma CV-d uuendama?

Korras CV-ga oled valmis igasugusteks „ootamatuteks olukordadeks“

See säästab pikemas perspektiivis aega (ja sinu mainet)

Selle kohta, kui sageli peaksid CV-d värskendama, on palju arvamusi. Hea rusikareegel on teha seda alati, kui sinu töös või karjääris juhtub midagi olulist. Soovid kindlasti kaasata kõike, mis näitab, et oled piisavalt andekas, et oma praeguses organisatsioonis sammukese tõusta – või üldse uuele rollile asuda. Teatavasti on hetkel parim aeg oma CV uuendamiseks. Üldjuhul on nende värskenduste tegemiseks vaja vaid 20–30 minutit ja võid rahulikult olla, teades, et oled valmis kõigeks, mis sinu karjääris järgmiseks juhtub.