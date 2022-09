Argo Ideon: sulgesime piiri õigel ajal. Muidu tegeleks kogu Eesti mobilisatsioonipõgenike ärapaigutamisega

Läinud nädalal välja kuulutatud mobilisatsioon Ukraina sõtta tekitas Venemaa noorema meessoo seas senikuulmatu põgenikelaine. Venemaalt on vaid mõne päevaga lahkunud kümneid ja ilmselt kokku sadu tuhandeid inimesi. Ilmunud on hinnang 260 000, mis ei pruugi olla täpne, aga suurusjärguna kõlab usutavalt.

Kutsealused teevad Venemaalt sääred hoolimata kosmilistest lennupiletihindadest, vaatamata ööpäeva või kauemgi kestvast ummikus sabatamisest Gruusia piiril või mujal, olenemata hägustest väljavaadetest välismaal toime tulla. Kaalul on omaenda elunatuke ja seepärast on pagemine inimlikult mõistetav. Ükskõik, milliseid ebamugavusi väljaränne ei tekitaks, on see parem perspektiiv, kui Donbassi varemetes Ukraina kahurimürsuga lagipähe saada.