M&Msi kommide tootja Mars on läbi viinud uuringu ja sedastab võidukalt, et eestlased peavad kõige olulisemaks siin elus arvamusvabadust.

Oluline on see tõesti, julgen minagi arvata. Selle avaldamine aga iseasi. Uuring on toonud välja Eesti inimeste jaoks olulised aspektid, mis aitavad neil tunda end kogukonnas kaasatuna. Ülekaalukalt peeti tähtsaimaks arvamusvabadust, samuti eri isiksuseomaduste aktsepteerimist, võrdset kohtlemist ning mittearvustavat suhtumist välimusse.