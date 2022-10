Argo Ideon: millal teie viimati sajaeurost nägite?

Mina tean täpselt, et eelmine kord oli 2016. aastal, kui sain välisriigis selle ühe organisatsiooni kassast. See on lihtsalt nii harv juhtum, et jääb mälusse. Meelde tuli see aga tänavu välismaal reisides, kui olin kohalikku raha vahetades mõneti oma vajadusi üle hinnanud ja sain tagasi tulles lennujaama valuutavahetusest paar sedasamust, ilusat rohelist värvi sajalist.