Lindude-loomade linna kolimise põhjust tuleb otsida sealtsamast, miks inimenegi linnas tugipaiga leidnud on. Voolav vesi, mererand, vahelduv, kõrgendikega maastik, viljakas muld, elurikas ja seega saagirohke ümbrus – need on vaid mõned kriteeriumid, mis olulised nii inim- kui muude loomade elupaigaeelistustes.