Majandus 2023: pane uks seestpoolt lukku, küta ahju ja söö keldrist moosi

Seda pilti võiks kutsuda üleüldiseks ikalduseks, umbes nagu räägiks ilmaennustus, et lähikuudel on oodata rahet. Väike valguskiir tuli küll äsja, kui ilmusid Saksamaa kolmanda kvartali majandusnäitajad – võrreldes eelmise aastaga +1,2% ja võrreldes eelmise kvartaliga +0,3% (Reuters). See tulemus on parem oodatust - varem ennustati, et viimane number on alla nulli. Kuid see ei tähenda, et eelseisev kriis jääb ära. Ta paljastab oma kihvad lihtsalt veidi hiljem.