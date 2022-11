KUULA | Enneaegselt sündinu jaoks on lapsevanema kaisutus võimas ravimeetod

Füüsiline kontakt on väga oluline

„Emad-isad väga tahavad oma enneaegseid lapsi kaisutada, aga tihti nad kardavad, et teevad oma pisitillukesele järeltulijale haiget. Füüsiline kontakt on väga oluline, see aitab ka luua ja tugevdada vanema ning lapse vahelist sidet, mis just enneaegsete laste puhul võib olla keerulisem,“ kinnitab ta.

Eestis on enneaegsete laste vanematel võimalik olla oma beebiga koos haiglas, enamasti emadel, aga mõnikord ka isadel. Tartu Ülikooli kliinikumi lastehaigla uute ruumide valmides paranevad ka need võimalused. Tartu Ülikooli kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonna juhi Dr Heili Varendi sõnul ei ole selliseid võimalusi mitte kõigis riikides, kus enneaegsete ellujäämise võimalused on muidu väga head.

Kui vanemad on protsessi algusest peale kaasatud, saavad nad ka hiljem kodus oma lapsega paremini hakkama, sest sellised beebid vajavad rohkem hoolt palju pikemalt kui õigeaegselt sündinud titad. „Kui laps sünnib mõni nädal varem, kui arvatud, pole see vajadus muidugi nii suur ja ka haiglas viibivad nad enamasti lühikest aega. Riskigrupp on need lapsed, kes kaks kuud või rohkem enneaegsena ja vajavad juba alguses intensiivravi,“ selgitab dr Varendi.

Temagi kinnitab, et enneaegsete laste jõudsaks kasvamiseks on olulised nii kehafunktsioone toetavad masinad kui ka „pehmed meetodid“. Peamiselt vajavad enneaegsed vastsündinud abi hingamisel, söömisel ja kehatemperatuuri hoidmisel, kuna nende organid pole emaüsas veel välja arenenud, tuleb hoolikalt jälgida beebide toimetulekut üleüldiselt.

800 enneaegset last igal aastal

Eestis sünnib aastas ligi 800 enneaegset last, kes veedavad oma esimesed elupäevad, nädalad ja isegi kuud haiglas. Kätlin Jaegeri sõnul vajavad selle aja jooksul abi ja toetust ka nende laste vanemad, nii emotsionaalses kui praktilises plaanis. Väga suurt abi ja toetust pakub MTÜ Enneaegsed lapsed.