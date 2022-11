„Aeg on pime, aga valguses on loodus läbipaistev. Lehed on eest läinud ja metsad paistavad läbi. Novembrikuu on kergelt hingatav, õhku on palju ja ruumi on hästi palju,“ iseloomustas näitleja Andres Noormets Klassikaraadio „Fantaasia“ saates.