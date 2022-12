Hullus, õnn, seks ja pisarad: noppeid lõppeva aasta parimatest raamatuelamustest

Oma väike majake metsa sees. Kas ei kõla armsalt? Paljud unistavad sellest ja osadel läheb unistus täide ka. Aga nagu elus ikka – on takistusi, raskuseid. Manona Paris asus oma perega koroona puhkedes maamajja elama ja see pole teps mitte meelakkumine. Kui kukud, tuleb end üles ajada. Nii võiks iseloomustada Petrone Prindi selle aasta väljalaset „Minu taluköök. Hakka uuesti elama“. Paris räägib kõigest ausalt ja ladusalt, ka uuesti elama hakkamisest, kevadeootusest ning tõdemusest, et paradiis ja põrgu on su enda sees. Ta tõdeb, et õnn on suuresti enda teha ja küsib, kumba sa oma rinnal soojendad – õuna või madu, küsib ta. Ja argised, justkui tühised asjad... kuidas nendega hakkama saada? Kuidas teha leiba? Lõkkel makarone? Kui ahi ei tööta, mida sa siis teed ja veegi enam siis, kui mees arvab, et teeb ise lõõrid puhtaks? Augud, kopitus, hallitus, hiirejunnid. See on jagatud lugu enda (taas) leidmisest. Ja pärast raamatu käest panemist saab lugeja kujutleda, kuidas omalgi oleks üks vana maja metsa sees, kus ritsikate siristamise saatel vekkida õunu või ube. Ning kuidas järgmisel suvel lähed sinna vanu vigu parandama ja sooritama uusi. Minul tekkis tahtmine minna vahustama vahukoort ja hautama koorekastmes liha nii nagu vanaema seda tegi. Seal on retseptid ka!

Kui saabus aasta lõpp, tuli poelettidele robinal armatusest kõnelevaid teoseid. Ja tore on. Armastussonettide valimik „ Ma nägin päiksepaistet vihmasajus. Valik maailma armastussonette“ on üks ilmatuma ilus raamat, mida pole patt ka niisama silmitseda ja kaant silitada. Kui see siis viimaks avada, on tuba õrna armuhurma täis. Aga mitte ainult lemberõõmust ei räägi sonetid, vaid kõigest, mida armastusega ikka käsikäes käib, näiteks viha, kättemaks ja õudne ulg. Rebekka Lotmani ja Laura Pääbo koostatud luulevalimik sisaldab tõelist varandust – tervenisti 308 sonetti 104 poeedilt, sealhulgas 66 uut seni ilmumata tõlget. Võib mängida mängu, et kes leiab Shakespeare´i homoerootilise soneti, see on võidumees. Sest üks selline selles leidub, õhutades eri ringkondades arutelusid suure looja enda seksuaalsest orientatsioonist. Kui sonetid läbi töötatud, on paslik võtta ette teine armastust käsitlev teos, milleks on „Armastuse planeet“. Luuletused on valinud ja kimpu seadnud Doris Kareva.

Et kuidas suppi soolati pisaratega ja südant soojendati lauluga ... Sel aastal ilmus kui tellitult mu lauale Leedu autorite 2017. aastal ilmunud teos „Siberi haiku“. Ilona Martsoni tõlkes ilmus see aga sel aastal ja lugu räägib küüditamisest koomiksi vormis. Teeb seda nii mõjusalt, et valu lõikab lihast ja luust läbi. Teksti autor on Jurga Vile, pildid joonistas Lina Itagaki.

Eessõnas kirjutab teksti autor Jurga, kuidas ta lapsena vennaga vahel lõunalauas lollitas ja siis kutsus isa neid korrale, öeldes, et tema oli Siberis ka külmunud kartuli üle õnnelik, sest midagi muud polnudki suhu pista. Oh kui palju on Eestiski neid, kes sääraseid asju kahjuks pidid üle elama!

See, et inimene oma kogemuse raamatuks vormib, kenasti kaante vahele paneb ja seda saavad paljud kaasmaalased lugeda, on kiiduväärt. Mari Tammur nii tegi ja tema kogemus on suureks abiks paljudele. Mina lugesin ja kirjutasin tema vaimus õnnepäevikut. Ja mis siis selgus? Ei midagi erilist justkui, eksole, aga siiski piisavalt palju, et miskit muutuks. Nimelt hakkasin teadlikult märkama igapäevaseid pisiasju, millest varem tuimalt mööda vuhisesin. See iidne ja tüütu jutt, et õnn vahib sul enamasti omaenda ukse ees, on tõsi. Ja et õnn vajab harjutamist.

Mõnes mõttes räägib õnnest ka Piret Põldveri „Hoog“, mis kõneleb alkoholist, selle mõjust tervisele ja sestap ka igapäevaõnnest. Kas alkoholiga on võimalik olla õnnelik? Jah, küllap on. Kuid mis saab siis, kui napsust saab su ainus rõõm? Põldveri raamat koosneb kahest osast. Esimene on ilukirjanduslik tekst. Teises osas saab lugeda intervjuusid endiste alkohoolikutega ja ühe kaassõltlasega.