Uus erakond mõjus valijale nagu läikiv ja sädelev pühademuna. Uskumatu, et sellest on juba 20 aastat.

„Hooliv konservatism“ oli üks erakonna Res Publica enne 2003. aasta valimisi väljakuulutatud poliitikasuundi. Parteijuht ja hilisem peaminister Juhan Parts seletas 2002. aasta augustis, et see tähendab põhimõttena hoolivust, aga teiseks kinnihoidmist väärtustest, „mis on ühiskonnale omased ja mis viivad ühiskonda edasi“.