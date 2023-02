Mida tähendab olla päriselt 100% süsinikuneutraalne

Ega ainult istutamisega kaugele jõua

Kes vähegi arvutada oskab ja teemaga kursis on, saab suu muigele, kui mõni keskmisest suurem ettevõte lubab juba järgmisel aastal saada süsinikuneutraalseks, sest paneb maha 4000 puud. Puu CO 2 sidumise võime algab alles seitsmendal kasvuaastal, nii et puude istutamine ei ole kiire lahendus, vaid võtab palju aastaid, enne kui saad lubada, et oled süsinikuneutraalne. Võrdluseks, et keskmine CO 2 heitkogus inimese kohta Euroopa Liidus on 8,7 tonni (Eestis 15 tonni) ja ainuüksi selle neutraliseerimiseks läheb vaja väga jämedalt 3200 istikut, millest loodusliku valiku käigus kasvab välja 425 raieküpset puud. Tegelikult sõltuvad ka eeltoodud numbrid konkreetselt istutatavast puuliigist, kinnistust ja kasvukohatüübist. Mõtlemapanevad numbrid ja lubadused, kas pole? Seega jutt, et 4000 puud on suuteline neutraliseerima ettevõtte CO 2 jalajälje, ei ole reaalne.