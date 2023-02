Argo Ideon: Eesti välisluure teab, mis Vladimir Putini peas toimub

Ajakirjaniku pilguga lugedes on sarnases raportis alati kaks võimalikku tulipunkti. Esiteks on tarvis leida uut, midagi uudisväärtuslikku, mida varem ei teadnud. Sellist võib leida paiguti äratoodud näidetes ja detailides. Teiseks ülevaate enda üldistusjõud. Kas on suudetud näha puude taga metsa, kas paistab üksikasjade virvarri taustal mingi trend, mida varem pole välja toodud?