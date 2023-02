Põllumajandus- ja toiduamet saatis piirilt tagasi ligi 25 tonni apelsine

Pihlaka sõnul tuvastati eelmisel aastal mittevastavus kahel mitteloomsel tootel. Riisi (512 kg) puhul ei vastanud dokumendid nõuetele ning toiduga kokkupuutumiseks mõeldud bambusplasti tooted (20 kg) pole Euroopa Liidus lubatud. Tooted pärinesid Hiinast ning need hävitati.

Amet võtab endiselt proove, et tuvastada taimekaitsevahendite jääke toidus. Nii on võimalik tuvastada võimalik ohtlik toode ja see müügilt kõrvaldada või juba piiripunktis tagasi saata.