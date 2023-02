Mul on meeles 5. märtsi telefonivestlus Mart Helmega, kus toonane EKRE esimees rääkis, et ega nad nii väga valitsusse ei kipu, kõnelemata sellest, et ta ise mõnd ministritooli ihaldaks. EKRE oli ju samuti võitja, pluss 12 kohta uues parlamendis.