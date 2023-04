Tõelise saunaelamuse pakub lõõriga keris ja hapnikurikas leil

Parim leil ja mugav kasutus

„Uue generatsiooni keriste puhul lähtume sellest, et leil olgu tuntud headuses, aga kõik see, mida suurepärase leili saavutamiseks tarvis, olgu veelgi kaasaegsem ja kasutajasõbralikum.“ Lindal räägib, et töötati ka kerise disaini kallal ja pingutati, et toode vastaks kõikidele tunnustatud standarditele ning oleks igati kaasaegne – ikka selleks, et toode oleks kasutajatele tõeliselt mugav. „Näiteks on Saunumi uute keriste sees ka automaatika juhtaju ja tänu sellele saab leili otse leiliruumist reguleerida. See pole tootjate puhul just tavaline võimalus, aga Saunumi liides kannatab nii kuumust kui ka niiskust. Mugavust lisab ka aprillis turule tulev automaatne leiliviskamise süsteem Saunumi autoleil, millega saab leili visata vaid nupulevajutusega.“

Vajutad nuppu ja leil tuleb!

Iseõppiv kütmise algoritm oli Saunumil juba varem olemas ning klient sai selle abil paika panna, mis kellaks peab saun soe olema, vastavalt sellele arvutas algoritm välja, mis kell küte tööle panna. Nüüd on Saunumi automaatikat võimalik ühildada ka targa maja lahendusega. „Oleme igati seda meelt, et kui teeme Saunumi automaatikale uuenduse, saavad selle kohe ka kõik kasutajad,“ räägib Lindal.

Saunatehnoloogia ettevõtte tegevjuht lisab, et ilmselt rõõmustavad ka uue generatsiooni keriste paigaldajad, sest nendegi töö muutub tänu uuendustele kergemaks ja kiiremaks. „Ühe pika lõõri asemel on uutel keristel kaks madalat lõõri, mis ei ulatu kõrgemale kui kivikorv. See seab leiliruumi kujule vähem piiranguid ja annab rohkem võimalusi ka kerise paigaldamisel.“

Saunumi keriste suureks plussiks on, et sauna ehitamine ei eelda enam konkreetset ruumilahendust ja leiliruumis pole tarvis mitut astet, kuna Saunumi kerise leil on kogu ruumis ühtlane. Lisaks on uue generatsiooni keriste kütteelementide eluiga nüüd veelgi pikem, sest kolme asemel on neid hoopis kuus.

Paljulubavad testid