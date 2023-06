Argo Ideon: kas inimesed jagatakse inflatsiooni vastu kindlustatuteks ja nendeks, kes peavad palgatõusu nuruma?

On täiesti mõistetav, et riigiameti juhi vaatest oleks politseiametnike palgasüsteemi niisugune indekseerimine mõnus lahendus. Teatav palgatõus oleks tagatud – kui palgatõusu ei ole, siis järelikult on raskem uusi inimesi tööle värvata. Mure ei ole õhust võetud, politseis on häid inimesi puudu kogu aeg.