Miks on maasikad nii kallid? Kas kasvataja on rikkur?

OÜ Marimarta maasikad maksavad praegu 7–8 €/kg ning umbes sama hinnaga on müügis ka teiste suurte kasvatajate maasikad. 4–5eurose kilohinnaga saab marju osta üldiselt väiksemalt kasvatajalt. Kasvatate sõnul on saaki öökülmade ja põua tõttu vähe ning muu toidukauba hind on samuti tõusnud. Miks peaks siis maasika hind püsima aastaid muutumatu?