FOTOD | Tõeline lilleparadiis! Viljandimaal Nõrga talus õitsevad praegu sajad floksid

Nõrga talu floksikollektsioonis on üle kahesaja sordi – õitsemine algab juuli esimestel nädalatel ja kestab septembrini. Õitsemise tipphetk on aga alati augusti esimestel nädalatel. Flokside kasvatamisega on tegeletud üle

kahekümne aasta.

Nädalavahetusel võib Nõrga talu aias veeta kasvõi terve päeva, kella 10-17. Lisaks näeb aias veel sadu erinevaid püsikuid, mis sobivad just taluaia stiili ja suure rehielamuga. Kujunduses on rõhk just keskmise ja kõrgemakasvulistel liikidel ja sortidel. Perenaise erilised lemmikud on lisaks floksidele veel hostad, astilbed, siilkübarad, priimulad ja kõrrelised.