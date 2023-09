Mari Kukk: ainus, milles eestlased on ühte meelt, on seened

Eesti on seeneriik. Seen on osa eestlase rahvuslikust identiteedist. Seen samblas (ja korvis) on samasuguse kaaluga kui lipp, mille 20. augusti varahommikul vardasse tõmbame. Hümni ümisemine. Emakeel. Isamaa. Kodu. Või haritud inimene seltskonnas, kes kiidab riiklikku vaktsineerimispoliitikat ja on kindlalt loomkatsete vastu.