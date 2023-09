LAADAKUNINGANNA | Reelika Kivimurrul on täna 20. kord Paunverel rahvast rõõmustada

„Esimestel aastatel tegi meeskond tööd aitähi eest, kuid see on ikkagi suur töö ja panustajad saavad tasu. Läbi aegade on meeskonnas olnud sadakond inimest, paljud on vahepeal meie kandist ära kolinud, aga käivad ikka korralduses abiks. Ettevalmistamine algab juba aasta algusest, kuid kaks kuud enne laata on ikka väga intensiivne töö. Üle tuleb käia kokkulepped maade omanikega, näiteks sel aastal läheb kaks senist parklat talivilja alla, tuleb leida asendus. Läbi on vaja mõelda ja ära teha kauplemisplatside märkimine. Kui platsimärkijate tiimi juht ühel päeval ütleks, et ei tule enam tegema, siis ma ei tea, mis saab. Meil on kauplejad grupeeritud nii, et toidukauba ja käsitöö müüjad on koondatud ühte ja riidekaupmehed teise kohta, lisaks toidutänav,“ kirjeldab Kivimurd köögipoolt.