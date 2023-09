KUULA | Indrek Sammul: inimestena ikka kukume igas suunas

„Arvan, et mina kuulun hoopis nende hulka, kellel on kõik väga hästi,“ sõnab Indrek Sammul vastuseks küsimusele, mis teda kirikusse tõi ning kas tema puhul on tegemist inimesega, kellel on läinud elus midagi väga halvasti või on ta ise nõrk isiksus. „Kiriku ümber ma olin käinud ennegi, aga sisse läksin oma tulevase abikaasa sabas.“