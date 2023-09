Mõned aastad tagasi pandi küla läbiva tee äärde tänavalaternad, mis muidugi öö läbi põlevad. Noh... Ühelt poolt ju kena küll, no et valge jalutada ja nii. Aga teisalt – kes seal öösi peale taevavaatlejate ikka nii väga jalutab ja kui jalutabki, siis maal on inimestel üldiselt taskulambid kaasas, kui nad pimeda peale jäävad.