Argo Ideon: Eesti jääb koos Euroopaga üha vaesemaks. Lõpetage poliitkaklus ja lükake majandus käima!

Prantsusmaa väljaanne Le Monde ei kuulu ehk meie kõigi igapäevasele lugemislauale. Aeg-ajalt tasub aga uurida sedagi. Näiteks hiljuti kirjutas väljaande korrespondent New Yorgis Arnaud Leparmentier, kuidas USA ja Euroopa vahel on eriti COVIDi-pandeemiast peale süvenenud majanduslik lõhe. See tähendab, et Ameerika majandusel läheb palju paremini kui siin mandril.