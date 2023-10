FOTOD | Kõige kummalisemad, naljakamad ja lõbusamad seened: lugejate klõpsud sellest seenesügisest

Maalehe fotokonkurss „Näe, ma pildistasin seent!“

Postita Maalehe postituse kommentaaridesse kvaliteetne pilt oma kõige vahvamast seeneleiust, olgu see siis nunnu riisikas, pirakas puravik või hoopis mõni eriskummaline, mürgine või Sinu jaoks tundmatu seen. 03.10 valime välja võitjad nende hulgast, kelle pildid on kõige rohkem meeldimisi saanud Seega märkige julgelt, kui kellegi pilt teile meeldib!