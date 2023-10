Arne Rannikmäe: loodusvaatluse asemel käib turistide võidujooks rabas

Kõik lugejad tundsid ära katkendi Mark Twaini „Huckleberry Finni seiklustest“ ja lugu ise on saanud legendaarseks „Kuningliku kaelkirjaku“ nime all (originaalis „The King’s Cameleopard or the Royal Nonesuch“). Twaini raamat on hea rahvapsühholoogia õpik ning eriti kirjeldatud seiklus, sest kahel kelmil õnnestus anda veel teinegi etendus ja kolmandal korral vihase publiku eest õnnelikult põgeneda.