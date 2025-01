„Tekitab vimma!“ Nursipalu harjutusväljast 30 meetri kaugusel elav naine jäi müratoetusest ilma

„Eks kõigil on põhjust olla pahane, kes elavad harjutusvälja lähiümbruses ja neil on mure, et ei saa toas rahulikult olla, sest müra kostab sisse. Probleem ongi selles, et neid, kellel on mure, on palju, kuid vahendeid vähe. Meie oleme aga menetlejad ja pole süüdi, et keegi toetusest ilma jäi. Pidime kehtivast määrusest otsuseid tegema, kuhugi joone vahele tõmbama,“ selgitab ta.