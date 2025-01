Eks iga maks on ju ebaõiglane inimese seisukohast vaadates, kes neid ikka maksta tahab. Aga paraku kuskilt peab ressurss tulema. Kuid mis mind on tihti nende maksude ja kõige muu juures häirinud, on see, et ei suudeta selgitada seda, miks see vajalik on, kuidas see täpselt töötab, kuhu see maksuraha siis läheb. Nüüd me ka näeme, et on tükk aega mööda läinud, maks on saabunud, aga valitsuse seest tulevad väga erinevad signaalid.