Odavama otsa kastiratas hakkas maal lagunema vaid mõne kuuga

„Kogu aeg on peas mõte, et mis sellega järgmiseks juhtuda võib,“ tõdeb maal elav lasterikka pere ema Mari-Vivian Ellam. Tema elektrilisel kastirattal on üles öelnud tuled ja elektroonika ning sõidu ajal ära lennanud sadul. Sellegipoolest leiab ta, et põhimõtteliselt sobib kastiratas maale hästi.