VAATA JA KUULA | Kas Eesti põllumehed on tõesti põlluhullud?

Eesti põllumajandus – see ei ole ainult traktorite mürin ja viljapõllud. Põllumeeste igapäevaelu on täis keerukaid väljakutseid, sest tihti tuleb teha raskeid otsuseid, et leib lauale saada. Kas põllumehed on tegelikult „põlluhullud“ nagu sageli naljatatakse?