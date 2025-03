RAHVAKÜSITLUSE OOTAMATU TULEM: Kas Antsla tahab liituda Rõuge 17 külaga?

Antsla vallavolikogu esineine Merike Prätz on Maalehele maininud, et tema rahvaküsitlust ühinemise teemal ei poolda. Volikogu otsustas aga teisel katsel häälteenamusega teisiti.

Antsla rahvaküsitluse näol oli tegemist on niiöeda viimase vaatusega teel Eesti suurima vallavahetuse poole, mis on kestnud alates 5. aprillist 2024, mil Rõuge vallamajja jõudis 281 allkirjaga avaldus valla piiride muutmiseks nii, et 17 Mõniste kandi küla läheks üle Antsla valda.