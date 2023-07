13 tarvilist tarkust viha tegemisest ja vihtlemisest

Iga saunaline väidab, et tema äraproovitud vihategemise aeg olla õigeim. Tegelikult on parim aeg see, mil ise sauna lähed ja värske viha tegemiseks valmis oled. Isetegemise rõõm on sada korda suurem kurbusest, et jätsid teiste õpetuse arvestamata. Üks väidab, et parima viha saab jaanipäeva ajal; teine, et hoopis vana kalendri jaanipäeva ajal. Kolmas väidab, et siis kui kaseleht parasjagu küps, ei lõhna tõrva järele ega ole enam katsudes karvane.