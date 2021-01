Margus Mikomägi: mida usud, see on! Nii võib ka argine pläma muutuda loitsuks

Veebist leitud definitsioon kõlab lihtsalt: “Loits on maagiline akt – sõnaline pöördumine, mille abil tahetakse allutada üleloomulik vägi oma tahtele.”

Viimasel ajal on kombeks avalikus ruumis läbimõtlematut pläma ajada. Vastukaaluks läbimõeldud inetusele. See on mind pannud jälgima räpparite tekste. Nagu ikka, leiab sealt näpuotsatäie vaimukust, aga ajastut iseloomustav pläma on ülekaalus.

Tänapäevane loits, mis kõigini jõudnud, on kollektiivne: kanname maski, hoiame distantsi – siis jääme ellu! Kui seda võrrelda “armasta mind armsamini” sõnumiga, on need kaks tänases päevas diametraalselt vastandlikud.