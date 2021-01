Hindrek Riikoja: algas oluliste valikute aasta

2021. aastat võib eriliseks pidada kindlasti selle poolest, et harva saame me oma riigi ja seeläbi eluolu osas nii palju sõna sekka öelda kui seekord. Kevadel on tulemas abi­elureferendum, sügisel kohalike omavalitsuste valimised. Ja nende vahel lõpetavad suve presidendivalimised. Seal tavakodanik küll oma häält otse anda ei saa, kuid olen kindel, et seekord jälgivad poliitikud presidenti valides rahva häält ja meelsust märksa teravamalt kui viie aasta eest.