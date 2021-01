Annika Poldre: tähelepanu väärivad need, kes turumajandust tundmata sellesse sukeldusid ja püsima jäid

Kolm aastakümmet on paras ajavahe, et seda meenutada. Minu meelest väärivad tähelepanu need mehed-naised, kes turumajandust tundmata sellesse sukeldusid ja püsima jäid. Tunnustust vääriv on see, et sellised toona loodud ettevõtted tegutsevad jätkuvalt kas omanike või juba nende järeltulijate eestvedamisel.