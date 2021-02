Aare Laanemets saanuks täna 67-aastaseks. "Lehed kirjutavad, et lahkus Joosep Toots. See on nii, ja ei ole ka."

Artikkel ilmus esmakordselt 6. veebruaril 2014.

Näitleja Aare Laanemets oleks 6. veebruaril tähistanud 60. juubeli­sünnipäeva, kahjuks oli talle antud elada kõigest 46 aastat. Aga – kui kõik läinuks teisiti?

Arvan, et see oli siis, kui tegime Lihula linnusemäel “Libahunti”. Lavastaja Andres Lepik kutsus, et läheme Kullamaa surnuaeda. Me kuidagi ei seletanudki, et milleks. Kuskilt oli meeles, et see surnuaed on üks Eesti vanemaid, sinna hakati matma juba keskajal.

Kõige tuntuma selle kandi mehe Sitakoti Matsi haua rõngasristi kiriku lähedal vaatasime ka, aga hiljem. Andres Lepik juhtis meid hoopis surnuaia teise serva, Aare Laanemetsa kõrge puust ristiga tähistatud hauale.