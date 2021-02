Argo Ideon: venelased ei tühjenda pensionisambaid eestlastest palju innukamalt

| PANIN TÄHELE |



Eelmisest Maalehe numbrist võis lugeda teisest pensionisambast raha väljavõtmise plaanide kohta SEB panga esindaja kommentaari, et sel teemal on venekeelne Eesti elanik jäetud infosulgu ning suure tõenäosusega on ta altim raha välja võtma.