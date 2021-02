Argo Ideon: piima hinda küsi müügimeistritelt

Kaupmehe esmane ülesanne on meelitada ostja oma poodi. Kuidas seda teha? Osale inimestest on esmatähtis suur kaubavalik, teistele on võtmeküsimus poe asukoht ja ligipääsetavus. Aga kui kauplus tahab mõjutada tõesti enamikku inimesi, on ikkagi tarvis jätta mulje, et tegu on odavate hindadega ostupaigaga.

Põllumehi pahandav piima hinnasõda on siin üks vahend poekettide tööriistakastis. 34- või 35sendise kilepiima mõte on turunduskampaania, mis sisendab ostjale, et kui juba sellise tuntud igapäevatoote hinda suudetakse väga madalal hoida, siis peab selles poes leiduma muudki soodsat kaupa. Järelikult on põhjust too ostukoht üle vaadata, isegi kui see tavalise liikumistee peale ei jää.