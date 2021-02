Aleksander Pihlak: rahulikku tulude deklareerimise aega!

Deklareerimine jätab väheseid ükskõikseks: aega deklaratsiooni esitamiseks on aprilli lõpuni, kuid sisselogimise lehekülge piirasid tuhanded juba nullindal päeval, ilmselt alustasid paljud isegi nädalavahetuse algul.

Suurt huvi ilmestab seegi, et maksuamet peab pidevalt teavitama: inimesed, kuhugi pole kiiret – esimesena avalduse täitnu ei saa kiiremini raha kätte. Huvitav, mis juhtuks, kui annaks raha kõige kiiremini kätte neile, kes taotluse kõige hiljem esitavad?

Võib-olla mõned veel arvasidki, et nõnda saab esimeste seas ka raha kätte, aga ehk huvitab inimesi rohkem teadmine, et mis see number siis on kah, mis riigilt tulemas on. Ja oi seda pahandust, kui olid teinud valearvestuse ja pead hoopis peale maksma!