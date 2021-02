Järjejutt SOOME TÖÖLE | Nagu tavaline pood, lihtsalt minul on kauba asemel inimesed

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Päris suur peavalu oli töötajatele selgeks teha, millest palganumber koosneb. Kuna enamikule oli oluline teenida ruttu ja palju, siis neile luges vaid pangakontole ilmuv summa. Neid eriti ei huvitanud, et Soome riik – nii nagu Eestigi – võtab teise sama suure osa maksudeks, millest haigushüvitisi ja tulevikus pensioni saama hakatakse. Kõige rohkem pingeid ja kuulujutte tekitas see osa, mis jäi Raido kui töövahendaja kätte. Mees saab meie kulul ikka ratsa rikkaks, arvati teinekord. Samuti oletati, et vahendustasu tuleb palkade arvelt, kuigi tegelikult maksis selle kinni siiski töötajate tellija.