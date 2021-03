Toivo Räägel: kriisid elatakse üle tänu oma piimale ja leivale, nälg tapab rutem kui koroona

Kui homme suletaks riigipiirid ja toidupoed, siis viie nädalaga sureks suurem osa Eesti elanikest nälga. Kõik senised suuremad kriisid ja sõjad on Eesti üle elanud tänu oma piimale ja leivale. Aga põllumehed saavad rahva toitmises osaleda siis, kui nad ei ole enne pankrotti läinud.

Pikk majanduskriis on eriti ohtlik Eesti põllumajandusele. Taimekasvatuses saavad talunikud tulu vaid kord aastas pärast saagi müüki. Piimakasvatuses tilgub raha aasta ringi, kui piimakombinaat vahepeal pankrotti ei lähe. See omakorda viib piimatootja pankrotti.