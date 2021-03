Katrin Volman: maainimesed ootavad iseliikuvat bussi pikisilmi

Mõningates väikestes piirkondades on koolitransport korraldatud nii, et tõepoolest koolibuss sõidab iga lapse kodu juurest mööda ja võtab ta peale. Iga õppeaasta alguses võib see bussiring pisut muutuda sõltuvalt sellest, kas mõni uus laps on kusagilt kooli tulemas. Suuremates piirkondades nii ei tehta. Eks need bussiringid on ju niigi pikad, mõni laps sõidab kooli pea tund aega, kuigi kilomeetreid palju polegi.

Kui esitasin palve, et ehk võiks buss minu koduküllagi väikese kõrvalepõike teha, sain vastuseks, et kahjuks pole selles piirkonnas suurel koolibussil võimalik kusagil ümberpööret teha. Väiksema bussiga, millega ümberpööramine oleks võimalik, ei saa aga lapsi vedada, sest kõik ei mahuks sõidu alguses peale.

Minu unistustes on tulevikus maal transpordi korraldamisel lahendus iseliikuv buss.

