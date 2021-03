Rohkem kui sajandiga on vähe muutunud - nagu Eduard Vilde elukaaslane, nii peab ka praegu oma süütust tõestama ikka naine

„Suur osa nende naiste toonastest püüdlustest on tänaseks täitunud, kuid paradoksina püüab paremal järjel ühiskond naist tema võrdsetest õigustest jälle kaugemale nügida,” tõdeb Liina Siib. „Ikka on naine see, kes peab tõestama oma süütust, kui talle on verbaalselt või füüsiliselt liiga tehtud. On hea, et uus põlvkond sellega ei lepi.”

Viimastel aastatel on Eestis pälvinud tähelepanu mitmeid vägistamis- ja ahistamissüüdistusi, kus nii nagu Jürmanni ja Luiga konfliktis oli mees selgelt võimupositsioonil. Erinevus on selles, et tänapäeval jõuab konflikt paratamatult avalikkuse ette ning end ohvrina tundev naine teab, et avalikud rünnakud tabavad ka teda.

#LindaVildeToo

Kuna see kolumn ilmub Ekspress Meediasse kuuluvas Maalehes, siis tekib kiusatus ironiseerida, et taas suruvad naisi neile meelepärastesse raamidesse „Postimehe ringkonnad”. Täpsemalt sõdib siiski üks lehe arvamustoimetaja „aktiivse feministiliku mõttevooluga” ning nimetab vägistamis- ja ahistamissüüdistusi „alusetuteks”.

2017. aastal tekkinud #MeToo liikumine tõi eri riikides välja palju juhtumeid, kus professionaalselt edukad naised talusid seksuaalset vägivalda. Ohvriks langedes ei söandanud enamus neist, isegi mitte näitlejad Gwyneth Paltrow või Uma Thurman, seda kohe avalikustada. Tagantjärele jõudsid kohtus süüdimõistva otsuseni vaid üksikud juhtumid.

Linda Vilde juhtum aitab mõista, kuidas on naiste ja meeste õigused 115 aastaga võrdsustunud, aga teadvustab ka seda, et reeglina on naine avaliku konflikti korral ikka veel haavatavam pool. Või nagu ütleb Liina Siib: „1905. aasta jätkub.”

